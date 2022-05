Cómo el trabajo me dio un propósito después de la explosión de Beirut

Soy ingeniero y trabajo para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Beirut, supervisando proyectos de nuestro Programa de Inversión Intensiva en Empleo (PIIE) en todo el Líbano.

Después de la explosión, me quedé en casa reflexionando sobre mi futuro. Pero entonces el trabajo me llamó y me encargaron que ayudara a limpiar los escombros en Achrafieh, un barrio de Beirut. Cuando terminamos nuestro trabajo allí, nos trasladamos a otras zonas de la ciudad. Poco a poco, empecé a recuperar la esperanza.