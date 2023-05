Como operario de alcantarillado, pido respeto y mejores condiciones de trabajo

Mi intención era estudiar para lograr un buen empleo y no tener que trabajar como mis padres, en casa de otras personas, pero no fue así. Comencé a trabajar en la Autoridad de Servicios Hídricos y de Saneamiento (WASA), encargada de la limpieza del alcantarillado. Me asignaron a la estación de evacuación de aguas residuales.

Me casé y tuve dos hijos. Mi hija nació con un orificio en el corazón. Cuando tenía dos años, los médicos me dijeron que necesitaba una operación que costaría 1 lakh 10 000 rupias (390 dólares). Como me resultó difícil reunir ese dinero, tuve que solicitar un préstamo.

El día en que operaron a mi hija fue el más difícil de mi vida. Nunca lo olvidaré. Durante la operación, el hospital se quedó sin hilo para puntos de sutura. Me pidieron que adquiriera más hilo, pero ya había pedido un préstamo y no tenía más dinero. En la farmacia me pedían 3.500 rupias (12,35 dólares). Acababa de comprar una motocicleta a plazos por 34 000 rupias (120 dólares). Al final tuve que vender la motocicleta lo antes posible por 8.000 rupias (28 dólares). Todo el mundo sabe el valor que tiene la vida de una hija para un padre, así que vendí la motocicleta, adquirí hilo y se lo proporcioné al hospital. Los médicos llevaron a cabo la operación, pero seis meses después, mi hija falleció.

Fue una época muy dura. Mi hija se había ido, no tenía motocicleta, y estaba endeudado. Tuve que caminar 25 km diarios hasta el trabajo durante los dos años siguientes. Por entonces, el tejado de mi casa era de barro y tenía goteras. Esa situación se mantuvo durante muchos años, pero no pude subsanarla. Cuando llovía, nos pasábamos la noche sentados en una esquina de la cama rogando que cesara la lluvia para poder dormir. Todas nuestras pertenencias se estropearon.