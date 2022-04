El trabajo infantil en las minas de jade de Myanmar puede ser mortal 

Todo depende del tamaño de las piedras que encontramos, si son muy grandes la empresa minera nos quita la mitad de lo que ganamos. Arriesgamos nuestras vidas por estas piedras. Anoche murió un hombre. Lo vi con mis propios ojos.

He visto a otros consumir drogas y volverse adictos. Yo no quiero consumir drogas. Me gusta el fútbol y el chinlone (el deporte nacional de Myanmar). Algunas veces juego por las tardes.