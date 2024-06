Empodero a trabajadores domésticos migrantes al compartir mi experiencia

Tres meses después me escapé de la casa. Recuerdo perfectamente aquella noche. Recogí mis cosas y, hacia medianoche, salté la verja trasera, tras la que me esperaba la empleada doméstica de mi vecino para llevarme con mi nueva empleadora.

Ésta era una ama de casa que tenía cuatro hijos. Su marido era contratista. Vivían en un apartamento de tres habitaciones. No tenía mi propia habitación, pero no me importaba porque me trataban bien.

No obstante, al cabo de unos meses, su marido empezó a coquetear conmigo. Me sentí incómoda y asustada. Le dije a mi empleadora que echaba de menos a mi hija y que quería volver a mi hogar, pero no me lo permitió.

Una noche, mientras dormía en la cocina, sentí que unas manos acariciaban mi cuerpo. Me desperté y vi al marido de mi empleadora. Al día siguiente, le conté el incidente a mi empleadora. Pero su marido negó la acusación y me acusó de coquetear con él.

A partir de entonces mis días pasaron a ser una pesadilla.