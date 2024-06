Une voix pour les droits des travailleurs domestiques migrants

A partir de ce moment, il ne se passait pas un jour sans que je ne sois torturée.

On me bandait les yeux, on me brûlait avec un fer à repasser sur le dos et sur la poitrine. Je recevais des coups de marteau sur la tête et on me rasait les cheveux. Mes ongles étaient arrachés avec une pince et on m’aspergeait d’eau bouillante. J’étais battue et on me rouait de coups.

C’est pendant cette période que le mari de mon employeur m'a agressée sexuellement quatre fois. J’ai cru mourir, et j’étais prête à mourir.

J’ai essayé de soigner mes blessures toute seule avec des produits comme du dentifrice. Mais lorsque mon état corporel a commencé à se détériorer et que mes blessures ont commencé à sentir, mes employeurs m’ont enveloppé dans une couverture et m’ont abandonné dans un endroit isolé près d’une plantation d’huile de palme.