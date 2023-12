Juntos y juntas podemos hacer de la inclusión de la discapacidad una realidad

Ningún empleador te dirá: “No te contrataré porque tienes una discapacidad”. Sin embargo, cuando analizamos las estadísticas que muestran que el número de personas con discapacidad en el mundo del trabajo es tan bajo, podemos deducir que enfrentan discriminación.

No es necesariamente discriminación directa. Solicitar empleo fue una pesadilla, porque muchos sitios web de empleo no son accesibles a los candidatos que usan lectores de pantalla.

En las entrevistas de trabajo, con frecuencia tenía que pedir que se hicieran cambios en el proceso de la entrevista si no era accesible. Por ejemplo, para un empleo me pidieron analizar un gráfico, aún cuando sabían que tengo una discapacidad visual. Les pregunté: “¿Cómo puedo hacerlo? El gráfico no es accesible para mí”. Ellos me dijeron que no me preocupara y que no era necesario que lo hiciera. Sin duda pensaron que era un gesto amable, pero sé que esto me impidió obtener el trabajo.

Era muy frustrante, yo sabía que poseía muy buenas competencias. Durante mucho tiempo sentí que tendría que esforzarme 10 veces más para lograr lo mismo que otros. Sin embargo, al mismo tiempo, la sociedad tiene menos expectativas de las personas con discapacidad.

Me he convertido en una persona más selectiva en lo que se refiere a mis objetivos y actividades, y hago sólo lo que tiene un significado real para mí. Si necesito convencer a otros de que puedo hacerlo tan bien como otra persona, entonces hay algo que no está bien.