Ensemble, nous pouvons rendre possible l’inclusion des personnes handicapées

J’ai grandi en France dans une famille turque. J’ai passé la plupart de mon enfance à vouloir ressembler à mes frères, avoir les cheveux courts, m’habiller comme eux, grimper aux arbres, etc.

Lorsque j’étais plus jeune, je voyais davantage et jusqu’à ma première année à l’école primaire, j’étais dans une classe classique et j’apprenais à lire et à écrire comme tout le monde. Comme beaucoup d’enfants en situation de handicap, mes besoins n’étaient pas pris en considération et comme nous parlions le turc à la maison, je devais également m’adapter à un environnement francophone.

Après ma première année à l’école primaire, on m’a dit: très bien! Maintenant tu dois tout recommencer mais, cette fois-ci, en braille. J’ai dû de ce fait travailler deux fois plus que les autres enfants, notamment apprendre à utiliser des équipements d’assistance comme des lecteurs d’écran.

En arrivant à l’âge adulte, mon rêve était d’aller à l’université et d’étudier le droit, et c’est ce que j’ai fait. Il était très important pour moi de comprendre comment fonctionnait le monde, comment les lois étaient faites et pourquoi nous étions autorisés ou pas à faire certaines choses.

La notion de justice a toujours été importante pour moi. Je n’ai jamais pu me taire lorsque quelque chose d’injuste se passait.