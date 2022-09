No soy un loco, soy docente de educación inicial

Desde que decidí formarme como docente de educación infantil me han dicho mil cosas desagradables.

Durante mis estudios, mis profesores y profesoras me acogieron bien y me guiaron por esta senda. En el trabajo, mis compañeras también me recibieron con los brazos abiertos.

Sin embargo, la sociedad no puso fáciles las cosas. Hay quienes me ven como un bicho raro. Me han despreciado de muchas maneras.

A lo largo de mi trayectoria en el profesorado, al realizar mis prácticas, era ponerme el guardapolvo cuadrille. Al viajar, caminar por las cuadras, ir a los jardines y la gente que me miraba diciendo, "¿Qué hace este loco con un guardapolvo cuadrille, siendo varón?".

Es muy inusual en nuestra sociedad ver a un hombre con este tipo de delanta que usamos en las aulas. Se considera una cosa de mujeres.

He tenido que aguantar miradas intimidantes y que me dijeran todo tipo de cosas como: “Eso es para las mujeres, eso es ropa de maricas”: También me han dicho que todo lo que hacen los profesores de educación infantil es cortar papel, que para eso estamos. Al principio esto me dolía y me chocaba. Es duro que te digan esas cosas. Pero hoy digo “gracias” a estos comentarios.