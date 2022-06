Nuestra cooperativa ha dignificado el trabajo de los recicladores

Frente a mis retos como lideresa, cabe mencionar que ahora tengo 60 años, y repaso con mucho orgullo todo lo que hemos hecho, y todos los obstáculos que hemos superado. Pero confieso que me preocupa el futuro. Cuando empezamos, hace más de dos décadas, nadie hablaba de reciclaje. Ahora, esta actividad se ha convertido en un negocio para empresas privadas no cooperativistas. Han llegado empresas con intereses políticos y financieros, que se lo están llevando todo con sus grandes camiones. Nuestros compañeros y compañeras salen a la calle, y a veces no queda nada. Nosotros no podemos competir con ellos, porque no estamos en situación de igualdad: es como si nos invitaran a una carrera, pero nos faltara un pie.

No obstante, desde el corazón de nuestra organización, hemos hecho una labor de formación, de mediación para repartirnos el trabajo (como es el caso de la población migrante venezolana asentada en Colombia) y de trabajo solidario permanente. Muestra de esto último, es que durante la pandemia nos repartíamos las bolsas de comida que gestionábamos vía donación. Entre todas y todos nos hemos ayudado en los momentos más complejos.