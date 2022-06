Notre coopérative a rendu digne le travail des ramasseurs de déchets

Lorsque nous avons lancé notre coopérative, cela a été très difficile, car les ramasseurs de déchets informels étaient très sceptiques. En raison de leur pauvreté et de leur déracinement, ils pensaient que nous allions profiter d'eux. Ils avaient déjà connu de mauvaises expériences avec d'autres projets d'aide qui avaient disparu lorsqu'il n'y avait plus d'argent. Nous leur avons dit qu'une coopérative n'avait rien à voir avec le gouvernement et que nous allions la construire ensemble, car les coopératives sont basées sur le partenariat et la solidarité. Petit à petit, nous avons gagné leur confiance, et les premières personnes ayant adhéré ont motivé les autres à faire de même. Le recyclage est un métier de survie, très individualiste, et c'était justement notre travail: apprendre à penser collectivement. Plus tard, nous avons appris que nos homologues rejoignaient une organisation appelée Arreciclar, ainsi que l'Association des collecteurs de déchets au niveau national, et nous avons décidé de les rejoindre également. Nous avons toujours eu la conviction que le fait de travailler ensemble nous aiderait à atteindre nos objectifs.