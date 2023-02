Rompiendo los mitos sobre la discapacidad

Al cabo de un tiempo, terminé por asumir que la vida sigue, que los días pasan, y que si uno elige quedarse en un estado de angustia y negatividad los días siguen pasando y uno queda ahí estancado.

Eso me llevó a cambiar el chip, cambiar mi modo de pensar, y comenzar a trabajar en mi rehabilitación. Entendí que lo primero que tenía que hacer era aprender a manejarme en silla de ruedas y recuperar mi autonomía.

Eso inició una reacción en cadena. Trabajar en mi rehabilitación me permitió terminar la escuela. Terminar los estudios me llevó a un punto de mi vida en el que pude decir: “Oye, ¿cómo voy a volver a insertarme en lo que me gusta, que es el campo?”.

En esa primera etapa, recuerdo que en el hospital pensé en construir un invernadero para producir plantines. Eso me tranquilizó y pensé: “Bueno, me centraré en eso. Produciré plantines. Ese es un trabajo que podré hacer. Lo haré”. Esa idea quedó entre paréntesis hasta 2019, cuando un hombre que solía trabajar con mi padre, Oscar Mejías de Avanza Consultores, se acercó para ayudarme. Fue entonces cuando empezamos a crear FarmHability.