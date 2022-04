Soñé con un bosque en la vida

Cuando la gente me pregunta qué me motiva, les digo que mi acción no me parece tan inusual teniendo en cuenta los cambios sin precedentes que se necesitan para evitar impactos climáticos catastróficos en las personas y el planeta. Es de suponer que, al igual que tú, me gustaría vivir en un mundo limpio, pacífico y justo, y no puedo esperar a que esto ocurra mientras me mantengo al margen. Los pequeños actos como el mío pueden ayudar a capturar algo de CO2, pero también tienen un poder invisible: inspirar más acciones. Somos mucho más capaces de lo que creemos. Si yo he conseguido plantar un bosque de 7.500 árboles, imagina lo que puedes hacer tú.