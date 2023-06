Un trabajo cambió mi vida de refugiado

No conocer a la gente que vivía a nuestro alrededor también era motivo de gran preocupación. No sabíamos de dónde venían nuestros nuevos vecinos. No sabíamos nada de su origen ni de sus creencias. Eso nos daba miedo.

Otra gran preocupación era que no teníamos ninguna fuente de ingresos. Contábamos con la ayuda que nos distribuían, pero no era suficiente.