Una mujer jefa en un mundo de hombres

Por eso, cuando puse en marcha Atlas Taxi, Good Taxi, el único servicio de taxis en Dushanbe dirigido por una mujer, la gente me dijo: "Estás loca".

Me licencié en economía, trabajé en el Ministerio de Economía y Desarrollo, luego como jefa de ventas, y posteriormente en un proyecto del Banco Mundial para brindar asistencia a familias con bajos ingresos.

Aunque nunca interrumpí mi trayectoria profesional por casarme y tener hijos, ser directora y propietaria de un negocio hubiera sido antes impensable para mí.

Pero hace siete años, mi matrimonio se disolvió. Me quedé sola con tres hijos a mi cargo. Quería demostrarme a mí misma y a mis hijos que era capaz de lograr lo que me propusiera, aun en un sector dominado por hombres. Tuve que ser madre y padre a la vez. Probablemente eso fue lo que me impulsó a correr riesgo.