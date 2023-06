Una transición justa a una nueva vida más verde

Mi vida ha sido muy complicada, demasiado complicada. Me quedé sin madre a los 15 años y sin padre a los 16. No sabía trabajar. No sabía hacer nada.

A los 18 años trabajé en un bar, luego me fui a vivir a Tenerife y más tarde a Madrid. Entonces una amiga de mi pueblo me dijo que habían empezado a contratar mujeres en la mina a cielo abierto de la zona. No pedían experiencia, sólo necesitabas un carné de conducir normal. Me presenté y conseguí el trabajo. Empecé a trabajar en la mina en 2007, cuando tenía 33 años.