Une transition juste vers une nouvelle vie plus verte

Ma vie a été très compliquée, trop compliquée. Mes deux parents ont été frappés par une grave maladie et je me suis retrouvée sans mère à l'âge de 15 ans et sans père à 16 ans. Je ne savais pas travailler. Je ne savais rien faire.

À 18 ans, j'ai travaillé dans un bar, puis je suis allée vivre à Tenerife et ensuite à Madrid. Plus tard, un ami de mon village m'a dit qu'ils avaient commencé à embaucher des femmes dans la mine à ciel ouvert locale. Ils ne demandaient pas d'expérience. Il suffisait d'avoir un permis de conduire normal. J'ai postulé et obtenu le poste. J'ai commencé à travailler à la mine en 2007, à l'âge de 33 ans.