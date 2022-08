Comment mon entreprise de tourisme a survécu au COVID-19

Par la suite, l'Office du tourisme de Bali m'a recommandé de participer au programme SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises – Soutenir des entreprises compétitives et responsables) Hospitality Coaching (HoCo – coaching en matière d'hospitalité) de l'OIT, organisé par BEDO-Sampoerna.

J'ai participé au programme de formation de 2018 à 2019. On nous a appris et on nous a aidés à standardiser nos installations et nos équipements selon les normes de l'ASEAN. Nous avons appris la literie professionnelle, les articles de toilette, la présentation des aliments, les services aux invités, etc. Chaque mois, le formateur BEDO nous encadrait et évaluait nos progrès.

La formation nous a également appris l'importance de la digitalisation et du marketing numérique. Depuis lors, j'ai commencé à faire la promotion de mon hébergement en ligne et, par conséquent, les ventes et le nombre de visiteurs ont augmenté.