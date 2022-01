Empoisonné par la pollution, je me bats pour la justice climatique

Quand j'ai grandi dans les années 1980, il n'y avait pas beaucoup d’études sur les effets négatifs de l'industrie pétrolière et gazière sur la santé publique. J'ai grandi avec de l'asthme et je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai été diagnostiqué qu'à l'âge adulte. J'avais des crises où j'avais vraiment du mal à respirer. Je pensais simplement que je n'étais pas en forme et que c'est ce qui arrive quand on se surmène. J'ai dû apprendre par moi-même comment y remédier, car je n'avais aucun médicament pour m'aider. J'avais aussi des maux de tête et je me sentais tout le temps fatigué. Nous sommes allés chez un médecin au lycée, mais il n'a jamais diagnostiqué mon asthme.

Ce n'est que lorsque j'ai déménagé à Austin, au Texas, pour aller à l'université – qui est un endroit vraiment beau et propre – que mes soi-disant «allergies» ont disparu. Je ne voulais pas rentrer à Houston pendant les vacances parce que ça me rendait tellement malade. À cette époque, il était reconnu que Houston était une ville sale et que son air était mauvais. Et le changement climatique commençait à émerger dans les conversations et dans les magazines grand public.