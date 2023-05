J'aide les femmes transgenres à faire valoir leurs droits

A l’âge de 20 ans, ma voisine transgenre m'a demandé si je voulais déménager avec elle dans la capitale, Jakarta. Elle m'a dit que je pourrais travailler dans un salon de beauté. Mais je n'ai pas trouvé de travail. J'ai fini par travailler dans la rue pendant 26 ans, de 1989 à 2015. Je travaillais cinq à six heures par jour, de 16 à 22 heures ou de minuit à 5 heures du matin. Pour joindre les deux bouts, j'ai également ouvert un petit salon de beauté dans la maison que je louais à Jakarta Ouest.

J'ai rencontré mon mari très jeune. Il était mon client et travaillait comme agent de sécurité. Après dix ans de vie commune, nous nous sommes mariés dans ma ville natale. Nos deux familles nous ont acceptés. Tout au long de notre relation, j'ai continué à travailler dans la rue et mon mari a accepté ma décision.

En 2007, je suis devenue mère. Mon mari et moi avons adopté un enfant de quatre ans. Il était le huitième enfant de ma propriétaire, dont je louais la maison depuis 2000. Elle a toujours été gentille avec moi et nous étions comme une famille. Lorsque l'enfant est né en 2003, je me suis sentie proche du bébé, car je le gardais souvent. Lorsqu'elle est décédée en 2007, son souhait était que j'adopte son plus jeune fils. Son mari et d'autres membres de sa famille ont soutenu son souhait et j'ai eu l'impression que tous mes rêves s'étaient réalisés: être une femme transgenre, une épouse et une mère.

C'était difficile de travailler dans la rue, pleine de tristesse et de douleur. Mais je connaissais ce métier. Pendant que je travaillais, je pouvais accepter toutes les brimades et intimidations, tant qu'elles ne me blessaient pas physiquement. Mais en 2014, un incident traumatisant a changé ma vie. Un soir, alors que je rentrais chez moi après le travail, un voyou m'a traînée jusqu'à une maison vide où quatre autres personnes m'attendaient à l'intérieur. Ils ont abusé de moi et m'ont agressée. Je n'ai pas pu me défendre. Je n’ai rien pu faire. Je n'ai même pas pu porter plainte à la police. Je n'avais personne vers qui me tourner.

Suite à ce drame, j’ai décidé d'arrêter ce travail. Je ne me sentais pas en sécurité et j'étais traumatisée. Mon fils grandissait et je ne voulais pas qu'il me voie travailler dans la rue. J'ai décidé de me concentrer sur mon petit salon de beauté.

Depuis mon arrivée à Jakarta, j'ai toujours entretenu des relations étroites avec la communauté transgenre locale. Je suis un membre actif de la communauté transgenre de Jakarta Ouest. Nous sortons ensemble et faisons du sport. Mais il ne m'était jamais venu à l'esprit de devenir une activiste.