Je vis avec le VIH et j'ai le droit de travailler

Je m’appelle Wu Mengnan et j’ai 48 ans. Ma vie a radicalement changé à cause du VIH.

Il y a des années de cela, mon mari était en mauvaise santé. Nous sommes allés d’hôpital en hôpital et on lui a finalement diagnostiqué le sida. Après cela, mon infection au VIH a également été confirmée. J’avais 33 ans et mon fils en avait cinq.

D’une manière ou d’une autre, la nouvelle de notre diagnostic de VIH s’est répandue. Même les voisins du quartier ont appris notre situation. Les gens avec lesquels nous nous entendions bien d’habitude ont soudainement changé de comportement à notre égard. Ils ont dit beaucoup de mal de nous, que nous faisions du mal aux gens, et ils nous ont demandé de partir. Avec un mari malade et un fils en bas âge, je me sentais impuissante. Je n’avais rien fait de mal. On ne contracte pas le VIH par des contacts quotidiens occasionnels. Comment les voisins pouvaient-ils nous traiter ainsi? Et où pouvions-nous aller? En fin de compte, nous n’avons pas supporté la pression et nous avons quitté le quartier où nous vivions depuis de nombreuses années.