L’amélioration des conditions de travail nous aide à lutter contre le travail des enfants

Avant la formation WIND, j’avais l’habitude de travailler à la plantation jusqu’à être si fatigué que je devais rentrer au village à cause de la fatigue.

Maintenant, j’ai aménagé une zone de repos dans le champ, avec des bancs à dossier. Quand je travaille et que je sens la fatigue, je me mets à l’ombre dans la zone de repos. Après, je peux retourner travailler et je rentre chez moi sans être épuisé.

Nous n’avions pas l’habitude de nous soucier de notre santé. On travaillait et on tombait malade. Désormais, il y a un réel changement. On est moins fatigué et on ne tombe plus aussi souvent malade qu’auparavant.

Avant-hier, une tempête de pluie a éclaté alors que nous arrivions au champ. Avant d’avoir l’abri, nous aurions dû retourner au village et perdre une journée de travail. Cette fois, au lieu de cela, nous sommes restés sous l’abri jusqu’à ce que la pluie s’arrête, puis nous avons pu travailler.