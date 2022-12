Nous n’aurons plus besoin de mendier de l’eau

Avec l’argent gagné pour la construction du bassin, nous avons payé les uniformes scolaires de nos enfants et leur avons fourni des stylos, des crayons et des livres. Tous les jeudis, nous payons un professeur de religion pour qu’il leur enseigne le Coran.

L'éducation est une très bonne chose. Quand on est instruit, on comprend mieux les choses, on peut lire et écrire. Ensuite, on peut travailler dans un bureau et faire fonctionner différentes machines.

De même, l'éducation est importante pour ce monde et pour l’au-delà. On peut entrer en relation avec Allah quand on sait lire les textes religieux. Lire et apprendre le Coran vous aide à faire de bonnes actions.