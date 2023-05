Comment aborder les défis de la discrimination raciale sur le lieu de travail

Le nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail se penche sur la question délicate de la diversité et de la discrimination raciale sur le lieu de travail.

Avec nos invitées, Christiane Kuptsch, spécialiste principale en politique migratoire à l'OIT, et Jane Almeida, chercheuse en sociologie et spécialiste de la lutte antiraciste, nous explorons les différentes formes de discrimination raciale, allant des manifestations directes aux micro-agressions plus subtiles.

Nous abordons également les stéréotypes et les défis auxquels sont confrontées les femmes noires dans les milieux de travail féministes.

Enfin, nous examinons les mesures que les employeurs et les individus peuvent prendre pour promouvoir la diversité et créer des environnements de travail équitables et inclusifs.

Rejoignez-nous pour une discussion approfondie sur l'avenir de la diversité et de l'inclusion dans le monde du travail.