GERME : inclusion et innovation au cœur de l'entrepreneuriat

À travers des modules de formation adaptés, des formateurs locaux engagés et des partenariats solides, le programme GERME de l'OIT aide des millions de personnes à travers le monde à développer des compétences en gestion, marketing et comptabilité, tout en renforçant leur potentiel entrepreneurial. En ciblant notamment les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés, cette initiative représente une solution clé pour réduire les inégalités économiques et favoriser l'autonomisation de ces groupes.

De l'idée à l'action, le nouveau podcast sur l’avenir du travail explore chaque étape du parcours entrepreneurial, offrant des ressources précieuses pour celles et ceux qui cherchent à transformer leurs idées en entreprises viables.