Jeux Paralympiques : Quand le sport favorise l’inclusion au travail

Josh Vander Vies

Josh Vander Vies a été l'un des meilleurs joueurs internationaux de boccia du Canada pendant plus d'une décennie et a remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Il est co-chef de la mission canadienne aux Jeux paralympiques de 2024 et travaille actuellement comme directeur de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance à l'aéroport international de Vancouver.