Symbiose industrielle : quand l'innovation écologique rencontre l'emploi

La symbiose industrielle est une forme d'économie circulaire qui transforme les déchets et sous-produits d'une entreprise en matières premières pour une autre. Ce nouveau modèle contribue à façonner un avenir du travail plus écologique et inclusif.

Loin d'être réservée aux grands groupes, la symbiose industrielle crée surtout des emplois verts et durables dans les petites et moyennes entreprises. C’est un outil puissant pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment en matière d'emploi décent et de modèles de production durables. Plusieurs pays ont déjà adopté des politiques nationales pour favoriser ce modèle, offrant même des incitations conomiques aux entreprises qui s'y engagent.