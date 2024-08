Paris 2024: premiers Jeux olympiques sociaux, écologiques et solidaires?

Les Jeux olympiques et paralympiques ne sont pas seulement un événement sportif mondial; ils posent également des défis majeurs en matière de passation des marchés publics, de construction, d’emploi et de réhabilitation urbaine.

Les Jeux de Paris 2024 visent à combiner succès économique et responsabilité sociale et environnementale. Une mesure innovante a été l'adoption d'une charte sociale, la première dans l'histoire olympique, couvrant la préparation, le déroulement et l'après-Jeux.

Cette charte, signée par le Comité d'organisation, les syndicats et le patronat français, place le développement humain et durable au cœur des «JO sociaux». Elle énonce 16 engagements pour promouvoir le travail décent selon l’OIT, incluant des salaires justes, des conditions de travail sûres, des mesures contre la discrimination, une meilleure sécurité et santé au travail, une plus grande inclusion sociale et une clause pour permettre aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises sociales et solidaires de participer aux marchés publics olympiques. L'objectif final est que l'héritage des Jeux dépasse le cadre sportif pour engendrer un changement social durable.