Comment l'économie sociale et solidaire a pris son essor au Cameroun

Pauline Effa

Pauline Effa est Directrice générale de l'ONG Partenariat France Afrique pour le Co-développement (PFAC). Son organisation vise à promouvoir le développement humain par le biais du mouvement coopératif local et à participer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Elle représente le Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire pour l’Afrique et promeut depuis 2019 l’entrepreneuriat social inclusif.