Y a-t-il une place pour le deuil au travail?

Marie Tournigand

Déléguée Générale de l'association Empreintes, conférencière et formatrice. Membre du Comité de pilotage de la stratégie de prévention du suicide de l'ARS Ile de France. Directrice de Production en communication événementielle, elle s’oriente vers un métier de relation d’aide. Assistante de service social, Marie a exercé en service réanimation neurochirurgicale et à la Mairie de Paris. Elle est titulaire du Diplôme universitaire deuil et travail de deuil et du Diplôme universitaire de soins palliatifs. Constatant les besoins non satisfaits des personnes en deuil et des professionnels confrontés à ces situations, Marie se consacre depuis 2013, bénévolement puis professionnellement, à l’association Empreintes. Elle apporte son énergie et sa vision au projet.