Défis climatiques: une urgence pour la sécurité et la santé des travailleurs

Les défis climatiques actuels – vagues de chaleur extrême, incendies de forêt, sécheresses et tempêtes violentes – représentent un risque croissant pour le monde du travail. L'impact du stress thermique sur la santé et la sécurité au travail est une conséquence grave du changement climatique, qui est responsable, chaque année, de 22,85 millions d'accidents du travail et de 18 970 décès liés au travail.

À chaque saison chaude, les travailleurs, en particulier ceux de l'agriculture et de la construction - les deux secteurs les plus exposés au stress thermique – sont exposés à des conditions dangereuses telles que la chaleur excessive et les rayonnements ultraviolets. Comment lutter contre le risque de stress thermique, protéger les travailleurs et revoir les réglementations en vigueur?